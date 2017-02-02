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Новости
02.02.2017 Минфин зарегистрировал международную сеть Grant Thornton
Новости
31.01.2017 Юристы «ФБК Право» успешно оспорили решение департамента имущества Москвы
Новости
31.01.2017 ФБК завершила проверку отчетности ПАО «Газпром» за 9 мес. 2016 г.
События
30.01.2017 2017: новое в налогообложении, законодательстве и правоприменении
Новости
19.01.2017 ФБК - аудитор холдинга «Вертолеты России»
Новости
18.01.2017 ФБК проведет проверку РАО
Новости
16.01.2017 ЭПШ ФБК — 15 лет
Журнал ФБК
11.01.2017 Электронный журнал "Финансовые и бухгалтерские консультации". Январь 2017