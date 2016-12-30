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Новости
30.12.2016 В Новый год с ФБК Grant Thornton
Новости
29.12.2016 ФБК признана лидером российского аудиторского рынка
Новости
26.12.2016 ФБК в реестре инвестиционно-строительных консультантов Сбербанка
Новости
22.12.2016 Эксперты ФБК выступили на ежегодном семинаре-совещании «Газпрома»
Новости
20.12.2016 ФБК окажет поддержку китайским инвесторам
Новости
19.12.2016 Минфин утвердил разработанную ФБК стратегию повышения финграмотности
Новости
13.12.2016 «ФБК Право» провела Первый всероссийский кейс-чемпионат
Журнал ФБК
12.12.2016 Электронный журнал "Финансовые и бухгалтерские консультации". Декабрь 2016