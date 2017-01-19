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Новости
19.01.2017 ФБК - аудитор холдинга «Вертолеты России»
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18.01.2017 ФБК проведет проверку РАО
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16.01.2017 ЭПШ ФБК — 15 лет
Журнал ФБК
11.01.2017 Электронный журнал "Финансовые и бухгалтерские консультации". Январь 2017
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30.12.2016 В Новый год с ФБК Grant Thornton
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29.12.2016 ФБК признана лидером российского аудиторского рынка
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26.12.2016 ФБК в реестре инвестиционно-строительных консультантов Сбербанка
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22.12.2016 Эксперты ФБК выступили на ежегодном семинаре-совещании «Газпрома»