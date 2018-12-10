Электронный журнал "Финансовые и бухгалтерские консультации". № 12 Декабрь 2018
Электронный журнал «Финансовые и бухгалтерские консультации»
Декабрь 2018Читать PDF
Содержание
ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВНовости законодательства
ДЕЛА СУДЕБНЫЕНовости судебной практики в области налогов, сборов, страховых взносов РФ
УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕАттестация специалистов, проводящих предаттестационную подготовку и профессиональное обучение по вопросам промышленной безопасности
И.А. Пименова
К.С. Устинова
ПОЗИЦИЯ КОМПАНИИ «ФБК»Прекращение трудовых отношений с работниками, нанятыми для выполнения заранее определенной работы
А.Е. Герасимова, Е.С. Капустина
КОРПОРАТИВНЫЙ ЮРИСТВнесение изменений в предмет договора о предоставлении субсидии
А.А. Сусарова, Д.С. Терещенко
СЛОЖНЫЙ СЛУЧАЙ. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫО некоторых спорных вопросах в связи с досрочным прекращением трудовых договоров при сокращении штата работников
Е.А. Шигидина
НОВОСТИ КОМПАНИИ «ФБК»Исследования ФБК Грант Торнтон / Конференции / Новые проекты ФБК Грант Торнтон / Наши события
УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ ЗА 2018 ГОДУказатель статей, опубликованных в журнале за 2018 год
Статья номера
Новости законодательстваФедеральный закон от 27 ноября 2018 г. № 424-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»
Законом, вступившим в силу 27 ноября 2018 г., внесены многочисленные изменения в части первую и вторую Налогового кодекса РФ.
Согласно поправкам в часть первую НК РФ по новым правилам пеня начисляется по день исполнения обязанности по уплате налога включительно. Введено ограничение: сумма пеней, начисленных на недоимку, не может превышать размер этой недоимки (п. 3 ст. 75 НК РФ). Новые правила применяются в отношении недоимки, образовавшейся после 27 ноября 2018 г.
За ФНС России закреплено право с 27 декабря 2018 г. определять особенности учета в налоговых органах организаций (за рядом исключений) в зависимости от объема поступления налогов (сборов, страховых взносов) и (или) показателей финансово-хозяйственной деятельности (п. 1 ст. 83 НК РФ).
Изменения, внесенные в часть вторую НК РФ, вступают в силу 1 января 2019 г.
НДС
В отношении услуг по гарантийному ремонту и техническому обслуживанию льгота перенесена из п. 2 в п. 3 ст. 149 НК РФ, тем самым организациям дано право отказаться от освобождения таких операций от налогообложения и принимать к вычету входящие суммы НДС.
В перечень операций, не подлежащих налогообложению, включены услуги по техническому управлению морскими судами и судами смешанного плавания, оказываемые иностранным лицам, не состоящим на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщиков (подп. 35 п. 2 ст. 149 НК РФ).
В связи с тем, что 31 декабря 2018 г. заканчивает действие льгота по НДС в отношении операций по реализации макулатуры (подп. 31 п. 2 ст. 149 НК РФ), данные операции включены в п. 8 ст. 161 НК РФ, регулирующий правила определения налоговой базы налоговыми агентами при реализации сырых шкур животных, лома и отходов черных и цветных металлов.
Претерпели изменения положения п. 21 и подп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ (введенные с 2018 г.), которые регулируют порядок учета сумм НДС при получении субсидий и (или) бюджетных инвестиций (далее — субсидии). Данные изменения действуют в отношении субсидий, полученных с 1 января 2019 г.
Так, прописан порядок вычета НДС в случае приобретения товаров, работ, услуг частично за счет субсидий. В этом случае НДС не подлежит вычету в соответствующей доле, что соответствует прописанному порядку восстановления НДС при частичной компенсации затрат.
Предусмотрено, что в случае предоставления субсидии на уплату сумм налога при ввозе товаров на территорию Российской Федерации уплаченная за счет таких субсидий сумма налога вычету не подлежит, а в случае, если ранее была принята к вычету, подлежит восстановлению.
Если раньше НК РФ требовал вести раздельный учет входящих сумм НДС при любом получении субсидий, то теперь только в ситуации, когда при предоставлении субсидий не определены конкретные товары (работы, услуги), на приобретение которых предоставляются указанные субсидии. В этом случае ведется раздельный учет затрат, осуществляемых за счет субсидий и за счет иных источников. Данная поправка вполне логична, так как если субсидия конкретизирует затраты, то установить суммы НДС, относящиеся к данной субсидии, не составит труда.
Необходимо учитывать, что, если такие субсидии предоставлены на возмещение ранее понесенных затрат, восстановлению подлежат суммы НДС, принятые к вычету в течение календарного года, предшествовавшего году получения указанных субсидий, в соответствующей доле. Доля определяется исходя из суммы субсидий в общей величине совокупных расходов, осуществленных в течение календарного года, предшествовавшего году получения указанных субсидий.
По новым правилам при расчете доли в целях определения сумм НДС, подлежащих вычету и восстановлению (при частичной компенсации затрат или когда отсутствует конкретизация затрат), учитываются предъявленные суммы НДС.
Разрешено включать суммы НДС единовременно в состав прочих расходов по ст. 264 НК РФ, т.е. не капитализировать в стоимости товаров (работ, услуг). При этом, как следует из формулировок Закона, суммы НДС включаются в состав расходов независимо от того, учитывается ли в расходах сама стоимость приобретенных товаров (работ, услуг).
Значимой поправкой является возможность принимать к вычету суммы НДС, если документами о предоставлении субсидий предусмотрено финансирование затрат без включения в них предъявленных сумм НДС. Если такие суммы НДС ранее были приняты к вычету, восстановлению они не подлежат. Как разъяснял ранее Минфин России, суммы НДС вычету не подлежат независимо от факта включения суммы НДС в субсидии (например, письмо от 31 октября 2018 г. № 03-07-11/782750).
Прописан порядок восстановления сумм НДС при отсутствии у налогоплательщика раздельного учета затрат, осуществляемых за счет субсидий и за счет других источников (если субсидиями не конкретизированы затраты), во введенном подп. 7 п. 3 ст. 170 НК РФ.
Акцизы
Внесен ряд уточнений в принятые летом изменения в главу 22 «Акцизы» НК РФ, часть из которых даже еще не начали действовать. Основные изменения касаются акцизов на нефтяное сырье и темное судовое топливо.
Так, законодатель поправил введенную с 1 октября 2018 г. ст. 1797 НК РФ, которой регулируется порядок оформления Свидетельства о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья:
- в целях получения Свидетельства соотношение объема производства продуктов переработки нефтяного сырья к объему нефтяного сырья, направленного на переработку, может составлять значение 0,1 и более (ранее только более 0,1) (подп. 2 п. 2 ст. 1797 НК РФ);
- дополнен перечень условий, при которых выдается Свидетельство организации, заключившей договор об оказании ей услуг по переработке нефтяного сырья с организацией, непосредственно осуществляющей такую переработку (абз. 2 п. 3 ст. 1797 НК РФ);
- в целях заключения Соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей уточнен период, за который определяется совокупная первоначальная стоимость вводимых в эксплуатацию объектов основных средств. Так, период с 1 января 2016 г. по 1 января 2024 г. заменен на период с 1 января 2015 г. по 1 января 2024 г. (абз. 3 п. 5 ст. 1797 НК РФ);
- уточнено, что в Свидетельстве указываются места размещения средств измерений для определения количества нефтяного сырья, направленного на переработку (абз. 2 подп. 2 п. 6 и подп. 7 п. 9 ст. 1797 НК РФ);
- для организаций, получивших Свидетельство, введена обязанность одновременно с налоговой декларацией по акцизам направлять в налоговый орган уведомление при замене организацией, непосредственно осуществляющей переработку нефтяного сырья, средств измерений, непригодных для дальнейшего использования и (или) требующих проведения ремонта, поверки, настройки, регулировки или иных операций, необходимых для обеспечения достоверности результата измерений (п. 20 ст. 1797 НК РФ).
Поправлены расчеты ставки акциза на темное судовое топливо (п. 9 ст. 193 НК РФ) и на нефтяное сырье (п. 8 ст. 193 НК РФ).
При направлении нефтяного сырья, принадлежащего организации, имеющей Свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья, на праве собственности, на переработку акциз уплачивается не позднее 15-го (вместо 25-го) числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором совершены соответствующие операции (п. 33 ст. 204 НК РФ). В такие же сроки представляется налоговая декларация (п. 5 ст. 204 НК РФ).
Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья
Летом 2018 г. был принят закон, вводящий в НК РФ с 1 января 2019 г. новую главу 254 «Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья».
Текущим Законом внесен ряд изменений в положения данной главы.
НДПИ
Теперь средние за истекший месяц уровни цен нефти сорта «Юралс» на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья доводятся через официальные источники ежемесячно в срок не позднее 10-го числа (вместо 15-го) следующего месяца (п. 3 ст. 342 НК РФ).
Дополнительно указана ситуация, когда коэффициент, характеризующий территорию добычи полезного ископаемого (КТД), принимается равным 1, а именно в случае, когда разница между суммой налога, исчисленного без применения коэффициента КТД, и суммой налога, исчисленного с применением коэффициента КТД менее 1, превысит величину, равную объему осуществленных капитальных вложений, указанных в инвестиционной декларации (п. 6 ст. 3423 НК РФ).
Коэффициент, характеризующий экспортную доходность единицы (Кгп) условного топлива, устанавливается равным 1 с 1 января 2022 г. (ранее — 1 января 2021 г.) (п. 17 ст. 3424 НК РФ). В связи с этим коэффициент Кгп устанавливается равным 1,4441 на период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2021 г. включительно (подп. 1 п. 18 ст. 3424 НК РФ).
Налоговые преференции
Для участников специальных инвестиционных контрактов, резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и резидентов свободного порта Владивосток прописан порядок применения актов законодательства о налогах и сборах, отменяющих применяемые участниками/резидентами налоговые преференции (п. 41 и 42 ст. 5 НК РФ). Так, указанные участники/резиденты продолжают применять налоговые преференции до наступления наиболее ранней из следующих дат:
1) даты утраты льготного статуса;
2) даты окончания сроков действия налоговых ставок, тарифов страховых взносов, налоговых льгот, порядка исчисления налогов, порядка и сроков уплаты налогов, установленных на дату заключения контракта/соглашения.
Обязательным условием является ссылка в контракте/соглашении на льготные положения актов законодательства о налогах и сборах.
Налог на прибыль
Иностранная организация, осуществляющая деятельность по предоставлению в аренду или субаренду воздушных судов, может признаваться налоговым резидентом Российской Федерации при выполнении всех обязательных условий (подп. 4 п. 6 ст. 2462 НК РФ).
Расширен перечень необлагаемых доходов, установленный п. 1 ст. 251 НК РФ, в него включены:
- доходы в виде имущества, которые получены в пределах вклада (взноса) участником организации при уменьшении уставного капитала, без оговорки «только в соответствии с законодательством Российской Федерации» (подп. 4 п. 1 ст. 251 НК РФ). Тем самым данная норма теперь распространяется на случаи добровольного уменьшения российской организацией уставного капитала (ранее Минфин России также подтверждал это право — см., например, письмо от 14 июня 2018 г. № 03-03-06/1/40557), а также уменьшения уставного капитала иностранной организаций;
- доходы в виде безвозмездно полученных денежных средств участником организации в пределах суммы ее вклада в имущество в виде денежных средств (подп. 111 п. 1 ст. 251 НК РФ);
- доходы в виде результатов работ по переносу, переустройству объектов основных средств, принадлежащих налогоплательщику на праве собственности или оперативного управления, выполненных сторонними организациями в связи с созданием иного объекта (объектов) капитального строительства, находящегося в государственной или муниципальной собственности и финансируемого за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (подп. 112 п. 1 ст. 251 НК РФ). Имущество, созданное в результате данных работ, не подлежит амортизации (подп. 10 п. 2 ст. 256 НК РФ);
- доходы в виде субсидий, полученных на возмещение расходов, указанных в ст. 270 НК РФ (за исключением расходов по приобретению и (или) созданию амортизируемого имущества, а также расходов, увеличивающих его первоначальную стоимость) (подп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ).
В целях применения ставки 0% иностранной организацией, самостоятельно признавшей себя налоговым резидентом Российской Федерации, не имеет значения, выполняется ли в отношении нее условие о признании Российской Федерации местом управления такой организации (подп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ).
Предусмотрено, что факт осуществления на территории Российской Федерации иностранной организацией деятельности по предоставлению в аренду или субаренду судов и (или) деятельности по международным перевозкам сам по себе не может рассматриваться как факт, приводящий к образованию постоянного представительства в РФ (п. 15 ст. 306 НК РФ).
Законом предусмотрено, что льготные положения в отношении реализации долей в уставном капитале и ценных бумаг в части освобождения доходов от уплаты НДФЛ (п. 172 ст. 217 НК РФ) и применения ставки 0% по налогу на прибыль (п. 41 ст. 284 и ст. 2842 НК РФ) применяются независимо от даты их приобретения (купленных как после, так и до 1 января 2011 г.), если реализация осуществлена с 27 ноября 2018 г. В отношении реализованных долей и ценных бумаг до 27 ноября 2018 г. действуют старые ограничения, а именно: покупка должна была состояться начиная с 1 января 2011 г.
Новые положения, которые летним Законом были установлены для международных холдинговых компаний в главе 25 НК РФ, начинают действовать раньше, чем изначально было задумано, а именно с 1 декабря 2018 г., и распространяют свое действие полностью на текущий налоговый период — 2018 г.
НДФЛ
Теперь освобождение от НДФЛ, предусмотренное п. 171 ст. 217 НК РФ в отношении реализации недвижимого и иного имущества, действует независимо от факта резидентства РФ.
Выход из организации, ликвидация организации
Прямо отрегулировано, что в целях налога на прибыль к доходам в виде дивидендов относится доход в виде имущества, полученного при выходе из организации либо при распределении имущества ликвидируемой организации в размере, превышающем фактически оплаченную (вне зависимости от формы оплаты) стоимость акций (долей) такой организации (п. 1 ст. 250 НК РФ).
Аналогичные поправки касаются уплаты НДФЛ (подп. 1 п. 1 ст. 208 НК РФ).
Таким образом, рассматриваемый доход будет облагаться по правилам, установленным для дивидендов.
Отметим, что данный порядок не является совершенно новым: ранее в своих разъяснениях Минфин России признавал такие доходы в качестве дивидендов (см., например, письмо от 16 февраля 2017 г. № 03-03-06/1/8913). Теперь же этот порядок закреплен официально.
Налог на прибыль
Дополнительно прописано, что доход в виде имущества, полученного при выходе из организации, определяется исходя из рыночной стоимости полученного имущества, что соответствует порядку, ранее закрепленному для ситуации распределения имущества ликвидируемой организации (п. 2 ст. 277 НК РФ). По рыночной стоимости имущество принимается к учету.
В целях применения ставки 0% выполнение обязательных условий проверяется на день принятия решения о выходе из организации или ее ликвидации (подп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ).
Во внереализационные расходы включен убыток, возникающий у участника при ликвидации организации, выходе (выбытии) из нее, в виде отрицательной разницы между доходами в виде рыночной цены получаемого имущества и фактически оплаченной стоимости доли (подп. 8 п. 2 ст. 265 НК РФ).
Убыток, возникающий при ликвидации организации-эмитента, учитывается в соответствующей налоговой базе по правилам ст. 280 НК РФ (п. 25).
НДФЛ
В перечень доходов, полученных в натуральной форме, включены полученные налогоплательщиком имущественные права при выходе из организации либо при распределении имущества ликвидируемой организации между ее акционерами (участниками), а также права требования к организации, полученные безвозмездно или с частичной оплатой. Стоимость таких имущественных прав определяется в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному ст. 1053 НК РФ для сделок между взаимозависимыми лицами (подп. 11 п. 2 ст. 211 НК РФ).
При реализации и (или) ином выбытии объектов, полученных при ликвидации организации (за исключением полученных при ликвидации иностранной организации) либо при выходе (выбытии) из организации, в качестве расходов признаются:
- полная стоимость ценных бумаг, производных финансовых инструментов, ранее признанная в составе доходов (п. 134 ст. 2141 НК РФ);
- расходы в размере документально подтвержденной полной стоимости имущества и (или) имущественных прав, подлежащей учету при определении в целях налогообложения доходов (подп. 24 п. 2 ст. 220 НК РФ).
Стоимость такого имущества определяется следующим образом:
- если стоимость такого имущества ранее включалась в доход при его передаче или если в отношении такого имущества действовало освобождение по ст. 217 НК РФ, то имущество учитывается по рыночной стоимости на дату передачи в уставный капитал или третьим лицам;
- в иных случаях стоимость определяется исходя из документально подтвержденных расходов на приобретение такого имущества (также признанного дохода в виде материальной выгоды по приобретенному имуществу, а также дохода, включенного в налоговую базу в результате передачи).
Налогообложение КИК
1. Согласно действовавшей по состоянию на 30 ноября 2018 г. редакции п. 4 ст. 2513 НК РФ лицо не признавалось контролирующим лицом иностранной организации, если его участие было реализовано через прямое и (или) косвенное участие в одной или нескольких российских публичных компаниях.
Новой редакцией пункта дополнены условия, при которых лицо не признается контролирующим лицом иностранной организации, — в случае, если его участие в иностранной организации реализовано через участие в другой иностранной организации, акции которой допущены к обращению на фондовых биржах государств — членов ОЭСР. При этом доля участия контролирующего лица во второй иностранной организации не должна превышать 50%, а доля допущенных к обращению на фондовых биржах обыкновенных акций такой организации превышает 25% уставного капитала, сформированного за счет обыкновенных акций.
2.1. Согласно новой редакции ст. 2513-1 НК РФ при определении долей доходов в целях признания КИК активной иностранной компанией, активной иностранной холдинговой компанией или активной иностранной субхолдинговой компанией, а также освобождения от налогообложения компании, участвующей в проектах по добыче полезных ископаемых на основании договоров на условиях риска (соглашения о разделе продукции, концессионные, лицензионные соглашения и иные), более не учитываются доходы от реализации или иного выбытия долей в уставном (складочном) капитале (фонде) организаций, паев в паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах, ценных бумаг, производных финансовых инструментов и расходов, признанных при выбытии указанных активов в составе прибыли (убытка) контролируемой иностранной компании до налогообложения. Активная иностранная компания, активная иностранная холдинговая компания или активная иностранная субхолдинговая компания освобождаются от налогообложения на основании п. 1 ст. 3091 НК РФ.
2.2. Кроме того, изменено одно из обязательных условий освобождения от налогообложения КИК, участвующей в проектах по добыче полезных ископаемых на основании договоров на условиях риска (соглашения о разделе продукции, концессионные, лицензионные соглашения и иные) (абз. 5 подп. 7 ст. 2513-1 НК РФ).
Так, в новой редакции для освобождения указанных компаний необходимо, чтобы среди прочих условий выполнялось следующее:
- доля доходов КИК от участия в соглашениях на условиях риска за финансовый год не должна быть менее 90% общей суммы доходов по данным ее финансовой отчетности за финансовый год, или
- доходы у такой организации за указанный период отсутствуют, или
- доходы состоят исключительно из доходов в виде курсовых разниц, а также доходов, не учитываемых при определении прибыли КИК в соответствии с п. 3 ст. 3091 НК РФ (суммы доходов от переоценки, обесценения, реализации или иного выбытия долей в уставном капитале, паев, ценных бумаг, производных финансовых инструментов и т.д., сумм прибыли (убытка) дочерних (ассоциированных) организаций, сумм расходов на формирование резервов и доходов от восстановления резервов).
Ранее у налогоплательщиков неоднократно возникал вопрос о необходимости представления уведомлений о КИК в случае получения контролируемой иностранной компанией убытка в отчетном периоде. Позиция, согласно которой уведомление о КИК необходимо представлять независимо от получения прибыли контролируемой иностранной компанией, была обозначена Минфином России (письма от 17 апреля 2018 г. № 03-12-12/2/25706, от 8 декабря 2017 г. № 03-12-11/2/85290), а также прослеживалась в судебной практике (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 20 августа 2018 г. № Ф05-12515/2018 по делу № А40-178867/2017).
Фактическое право на доход
В новой редакции п. 2 ст. 7 НК РФ законодатель указал, что фактическое право на доход определяется применительно к каждой отдельной выплате доходов в виде дивидендов и (или) к группе выплат дохода в рамках одного договора.
Так, в случае признания фактического права на доход отсутствующим относительно одной выплаты по договору не может презюмироваться отсутствие права на фактический доход для других выплат по тому же договору. Соответственно, налоговый орган будет вынужден доказывать такое отсутствие по каждой выплате или группам выплат, что позволит отделить операции, по которым фактическое право на доход лица имеется, и не применять к таким операциям негативные последствия. Таким образом, данные изменения в п. 2 ст. 7 НК РФ направлены на защиту законных прав и интересов налогоплательщиков.
Также были внесены изменения в п. 4 той же статьи:
- новая редакция указанной статьи распространяет свое действие не только на иностранные организации, но и на иностранные структуры без образования юридического лица (фонды, партнерства, трасты, товарищества и иные);
- доходы от источников в РФ иностранной организации (или структуре без образования юридического лица), не имеющей фактического права на доход, считаются выплаченными лицу, имеющему фактическое право на выплачиваемые доходы, при условии, что источнику выплаты известно лицо, имеющее фактическое право на доход.
Изменения коснулись и положений ст. 312 НК РФ.
Пунктом 11 ст. 312 НК РФ в новой редакции предусмотрены правила, согласно которым при признании отсутствующим у иностранной организации (структуры без образования юридического лица) фактического права на доход положения международных договоров Российской Федерации и (или) НК РФ могут быть применены к иному лицу, если такое лицо:
- имеет фактическое право на доходы от источников в РФ;
- также участвует в российской организации, выплатившей доход в виде дивидендов.
Пунктом 12-1 ст. 312 НК РФ установлены правила представления информации (документов) налоговому агенту применительно к случаям выплаты налоговым агентом в пользу иностранной организации дохода по ценным бумагам, являющимся объектом операции РЕПО или предметом займа ценными бумагами (или иных аналогичных договоров). К представляемым документам (информации) относятся:
- письмо-подтверждение, что иностранная организация, в пользу которой выплачивается доход, не является лицом, имеющим фактическое право на эти доходы;
- копии договоров РЕПО, договоров займа ценными бумагами или иных аналогичных договоров;
- информация о лице, которое признает фактическое право на доходы по ценным бумагам;
- заверенное компетентным органом письмо-подтверждение того, что лицо, признающее фактическое право на доход, имеет постоянное местонахождение в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор Российской Федерации по вопросам налогообложения.
- иностранной организацией или лицом, которое иностранная организация признает фактическим получателем дохода, является:
- государственный суверенный фонд,
- организация, чьи обыкновенные акции и (или) депозитарные расписки, удостоверяющие права на акции, допущены к обращению на российском организованном рынке ценных бумаг или на одной или нескольких иностранных фондовых биржах, расположенных на территориях иностранных государств, являющихся членами ОЭСР, и доля обыкновенных акций и (или) депозитарных расписок, допущенных к обращению в совокупности по всем таким иностранным фондовым биржам, превышает 25% уставного капитала организации,
- организация, в которой прямо участвует российское и (или) иностранное государство (если такое государство (территория) не включено в перечень государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией), и доля такого участия, определенная с учетом положений ст. 1052 НК РФ, составляет не менее 50%;
- лицо, имеющее фактическое право на доход, представило до выплаты доходов соответствующее письмо-подтверждение о наличии фактического права на доход, а также документы, подтверждающие выполнение в отношении такой организации условий п. 15 ст. 312 НК РФ.
Комментарий к закону подготовлен руководителем практики корпоративного налогообложения "ФБК Право" Н.Р. Герасимовой и юристом практики международного налогообложения "ФБК Право" М.Ю. Свинцовым