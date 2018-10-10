Электронный журнал "Финансовые и бухгалтерские консультации". № 10 Октябрь 2018
Электронный журнал «Финансовые и бухгалтерские консультации»
Октябрь 2018Читать PDF
Содержание
АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ
Обложение НДФЛ доходов, полученных от продажи криптовалюты (виртуальной валюты)
Ю.М. Лермонтов
ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВУплата и возврат налогов и сборов / Налог на добавленную стоимость / Налог на прибыль организаций / Прочие налоги и сборы / Страховые взносы / Налоговый контроль / Отчетность / Гражданское законодательство / Ответственность / Хозяйственная деятельность / Валютное законодательство / Экономика / Таможенное законодательство / Антимонопольное законодательство / Трудовое и миграционное законодательство
ДЕЛА СУДЕБНЫЕНовости судебной практики в области налогов, сборов, страховых взносов РФ
УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕНалоговые последствия приобретения физическим лицом ценных бумаг по цене ниже рыночной и последующей реализации таких ценных бумаг
Д.И. Парамонов, А.М. Шамов
Питание работников: риски, связанные с налогообложением
П.Е. Паламарчук
ПОЗИЦИЯ КОМПАНИИ «ФБК»О возможности применения освобождения от обложения НДС при выполнении НИОКР
А.Н. Ярзуткин
НОВОСТИ КОМПАНИИ «ФБК»Конференции / Новые проекты ФБК / Наши события
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