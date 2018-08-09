Электронный журнал "Финансовые и бухгалтерские консультации". Август 2018

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Д.И. Парамонов,

адвокат «ФБК Право»

А.Н. Ярзуткин,

старший эксперт «ФБК Право»











Внутригрупповые инвестиции российских компаний в налоговом и бухгалтерском учете

Проводки по принятию к учету акций и отражению курсовых разниц представлены в табл. 1.





Дебет Субсчет или аналитический признак Кредит Субсчет или аналитический признак Описание 58 "Финансовые вложения" 1 "Акции компании в Индии" 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" Расчеты по договору приобретения акций компании в Индии Отражено оприходование акций компании в Индии в оценке в валюте и пересчете в рубли по курсу на дату перехода права собственности 60, 76 Расчеты по договору приобретения акций компании в Индии 51 "Расчетные счета", 52 "Валютные счета" Расчетные, валютные счета Отражена оплата акций в валюте и пересчете по курсу на дату оплаты 91 "Прочие доходы и расходы" 2 "Прочие расходы. Курсовые разницы" 60, 76 Расчеты по договору приобретения акций компании в Индии Отражена отрицательная курсовая разница при оплате акций в случае, если курс валюты на дату оплаты превышает курс на дату оприходования 60, 76 Расчеты по договору приобретения акций компании в Индии 91 2 "Прочие расходы. Курсовые разницы" Отражена положительная курсовая разница при оплате акций в случае, если курс валюты на дату оплаты ниже курса на дату оприходования





Необходимость консолидации отчетности на уровне Общества

на кредитные организации;

страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования);

негосударственные пенсионные фонды;

управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

клиринговые организации;

федеральные государственные унитарные предприятия, перечень которых утверждается Правительством РФ;

акционерные общества, акции которых находятся в федеральной собственности и перечень которых утверждается Правительством РФ,

а также на иные организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список.

Бухгалтерские записи по отражению переоценки финансовых вложений приведены в табл. 2.





Дебет Субсчет или аналитический признак Кредит Субсчет или аналитический признак Описание 58 Акции компании в Индии 91 Прочие доходы. Переоценка финансовых вложений Отражено увеличение стоимости акций компании в Индии исходя из текущей рыночной стоимости 91 Прочие расходы. Переоценка финансовых вложений 58 Акции компании в Индии Отражено уменьшение стоимости акций компании в Индии исходя из текущей рыночной стоимости





Если по объекту финансовых вложений, ранее оценивавшемуся по текущей рыночной стоимости, на отчетную дату текущая рыночная стоимость не определяется, такой объект финансовых вложений отражается в бухгалтерской отчетности по стоимости его последней оценки (п. 24 ПБУ 19/02).

на отчетную дату и на предыдущую отчетную дату учетная стоимость существенно выше их расчетной стоимости;

в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений существенно изменялась исключительно в направлении ее уменьшения;

на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно существенное повышение расчетной стоимости данных финансовых вложений.

на 31 декабря как отчетного, так и прошлого года предполагаемый доход, который организация планирует получить от финансовых вложений, значительно меньше их балансовой стоимости;

в течение отчетного года предполагаемый доход все время снижался;

организация не предполагает рост рыночной стоимости финансовых вложений.

Проводки по созданию, изменению и списанию (восстановлению) резерва под обесценение финансовых вложений представлены в табл. 3.





Дебет Субсчет или аналитический признак Кредит Субсчет или аналитический признак Описание 91 Прочие расходы. Резервы под обесценение финансовых вложений 59 Резерв под обесценение финансового вложения в акции компании в Индии Отражено создание резерва. Отражено увеличение резерва в случае снижения расчетной стоимости финансовых вложений 99 «Прибыли и убытки» 68 «Расчеты по налогам и сборам» Постоянное налоговое обязательство Отражено постоянное налоговое обязательство при создании или увеличении резерва 59 Резерв под обесценение финансового вложения в акции компании в Индии 91 Прочие доходы. Восстановление резерва под обесценение финансовых вложений Отражено уменьшение ранее начисленного резерва под обесценение финансового вложения в акции компании в Индии в случае повышения расчетной стоимости финансовых вложений. Списан резерв (в случае отсутствия устойчивого существенного снижения стоимости финансового вложения). Восстановлен резерв (в случае реализации финансового вложения) 68 Постоянный налоговый актив 99 Отражен постоянный налоговый актив при уменьшении или списании резерва





Налогообложение получаемых от дочерней компании дивидендов

0% — по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее чем 50% общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов. Если выплачивающая дивиденды организация является иностранной, установленная налоговая ставка применяется в отношении организаций, государство постоянного местонахождения которых не включено в утверждаемый Минфином России перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны);

13% — по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных организаций российскими организациями в иных случаях, а также по доходам в виде дивидендов, полученных по акциям, права на которые удостоверены депозитарными расписками.

Таким образом, в рассматриваемой ситуации доходы общества в виде дивидендов, полученных от индийской компании, могут облагаться налогом только в России по ставкам 0 или 13%.

по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений;

по средней первоначальной стоимости;

по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО).





[1] Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утверждено приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126н.

[2] Одобрена Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Минфине России, Президентским советом ИПБ РФ 29 декабря 1997 г.

[3] Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утверждено приказом Минфина России от 27 ноября 2006 г. № 154н.

[4] Утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н.

[5] Далее — Закон о бухгалтерском учете.

[6] Утверждены приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н.

[7] Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утверждено приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н.

[8] Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утверждено приказом Минфина России от 19 ноября 2002 г. № 114н.

[9] Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» ПБУ 21/2008, утверждено приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н.

[10] Приказ ФСФР России от 9 ноября 2010 г. № 10-66/пз-н «Об утверждении Порядка определения расчетной цены ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в целях 25 главы Налогового кодекса Российской Федерации».