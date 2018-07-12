Электронный журнал "Финансовые и бухгалтерские консультации". Июль 2018
Электронный журнал «Финансовые и бухгалтерские консультации»
Июль 2018Читать PDF
Содержание
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Декларирование участия в иностранных компаниях (в контролируемых иностранных компаниях) в рамках второго этапа амнистии капитала
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Д.И. Парамонов,
адвокат «ФБК Право»
А.М. Шамов,
юрист «ФБК Право»
адвокат «ФБК Право»
А.М. Шамов,
юрист «ФБК Право»
Декларирование участия в иностранных компаниях (в контролируемых иностранных компаниях) в рамках второго этапа амнистии капиталаС 1 марта 2018 г. стартовал второй этап амнистии капитала, в рамках которой физические лица — резиденты имеют возможность уведомить налоговые органы о наличии у них иностранных активов с гарантией освобождения от негативных последствий, в том числе связанных с непредставлением сведений о таких активах в предусмотренный законодательством срок. Цель настоящей статьи — разъяснить порядок декларирования физическими лицами участия в иностранных организациях и контролируемых иностранных компаниях в рамках второго этапа амнистии капитала.
Приведем условный пример. Физическое лицо — налоговый резидент Российской Федерации владеет 50% акций российского непубличного акционерного общества. Общество, в свою очередь, является учредителем и единственным участником компаний в различных юрисдикциях: Кипре (компания зарегистрирована в 2012 г.), Беларуси (зарегистрирована в 2016 г.) и Эстонии (зарегистрирована в начале 2017 г.). Физическое лицо планирует сообщить в налоговые органы сведения об участии в данных организациях в рамках второго этапа амнистии капитала.
В первую очередь необходимо установить, какие уведомления необходимо представить в связи с участием в иностранной организации.
Уведомление об участии в иностранной организации
В соответствии с подп. 1 п. 31 ст. 23 Налогового кодекса РФ налогоплательщики — физические лица обязаны уведомлять налоговый орган по месту своего жительства о своем участии в иностранных организациях (если доля такого участия превышает 10%).
Уведомление подлежит представлению налогоплательщиками по каждой иностранной организации, доля прямого или косвенного участия в которой превышает 10% (п. 2 ст. 2514 НК РФ).
Доля участия в иностранной организации определяется в порядке, установленном ст. 1052 НК РФ, согласно которой доля лица в организации представляет собой сумму выраженных в процентах долей прямого и косвенного участия этого лица в организации. При этом:
- долей прямого участия признается непосредственно принадлежащая лицу доля голосующих акций или доля в уставном (складочном) капитале иностранной организации;
- доля косвенного участия в организации представляет собой произведение долей прямого участия каждой предыдущей организации в каждой последующей [1] .
По общему правилу п. 3 ст. 2514 НК РФ уведомление об участии в иностранных организациях представляется в срок не позднее трех месяцев с даты возникновения (изменения доли) участия в иностранной организации. Таким образом, в отношении зарегистрированных в 2016 г. и в начале 2017 г. иностранных компаний указанный срок для подачи уведомлений истек.
В отношении доли участия в иностранных компаниях, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях по состоянию на 15 мая 2015 г., действует правило ст. 4 Закона № 376-ФЗ [2] : уведомление в отношении таких компаний подлежало представлению в срок не позднее 15 июня 2015 г.
Неправомерное непредставление в установленный срок уведомления об участии в иностранных организациях влечет за собой взыскание штрафа в размере 50 000 руб. в отношении каждой иностранной организации, сведения о которой не представлены в налоговый орган (п. 2 ст. 1296 НК РФ).
Уведомление о контролируемых иностранных компаниях
В силу подп. 3 п. 31 ст. 23 НК РФ налогоплательщики — физи ческие лица обязаны уведомлять налоговый орган по месту своего жительства о контролируемых иностранных компаниях, в отношении которых они являются контролирующими лицами.
Уведомление о контролируемых иностранных компаниях (КИК) подлежит представлению в налоговый орган в срок до 20 марта года, следующего за налоговым периодом, в котором контролирующим лицом признается доход в виде прибыли контролируемой иностранной компании (п. 2 ст. 2514 НК РФ).
Таким образом, подлежат установлению следующие обстоятельства:
- является ли иностранная организация контролируемой;
- в какой момент необходимо отразить прибыль КИК в составе доходов контролирующего лица.
- такая организация не признается налоговым резидентом Российской Федерации (т.е. не является компанией, зарегистрированной в РФ);
- контролирующим лицом организации являются организация и (или) физическое лицо, признаваемые налоговыми резидентами Российской Федерации.
Физическое лицо — резидент РФ признается контролирующим лицом иностранной компании, если:
- доля его участия в иностранной организации составляет более 25%;
- доля его участия в иностранной организации (для физических лиц — совместно с супругами и несовершеннолетними детьми) составляет более 10%, если доля участия всех лиц — налоговых резидентов Российской Федерации в этой организации составляет более 50%.
В соответствии со ст. 2515 и 3091 НК РФ при определении налоговой базы у контролирующего лица учитывается нераспределенная (т.е. оставшаяся после выплаты дивидендов) прибыль контролируемой компании в доле, соответствующей доле участия лица в такой компании.
Вместе с тем положения ст. 2513-1 НК РФ освобождают контролирующее лицо от обязанности по уплате налога с полученной контролируемой организацией прибыли, в том числе:
- если ее величина, рассчитанная в соответствии со ст. 3091 НК РФ, составляет менее 10 млн руб. (п. 7 ст. 2515 НК РФ);
- если контролируемая компания является резидентом страны с высокой эффективной ставкой налога (не менее 75% средневзвешенной ставки налога на доходы организаций). Формулы для расчета эффективной ставки налогообложения и средневзвешенной налоговой ставки представлены в п. 2 ст. 2515 НК РФ;
- если контролируемое лицо является активной иностранной компанией. В соответствии с п. 3 ст. 2513-1 НК РФ активной признается иностранная компания, доля пассивных доходов которой согласно финансовой отчетности составляет менее 20% в общей сумме доходов. Пассивными доходами в силу п. 4 ст. 3091 НК РФ признаются, в частности:
– доходы, получаемые в результате распределения прибыли или имущества организаций, иных лиц или их объединений, в том числе при их ликвидации,
– процентный доход от долговых обязательств любого вида, включая облигации с правом на участие в прибылях и конвертируемые облигации,
– доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности.
При применении установленных НК РФ льгот налогоплательщик не освобождается от обязанности подачи уведомления о контролируемых иностранных компаниях (ст. 2514 НК РФ, письмо Минфина России от 18 января 2017 г. № 03-04-05/1911). Также применение указанных освобождений должно сопровождаться представлением документов, подтверждающих данное право (ст. 2513-1 НК РФ).
Датой получения дохода в виде прибыли контролируемой компании признается 31 декабря года, следующего за календарным годом, на который приходится дата окончания периода, за который составляется финансовая отчетность иностранной компании (п. 11 ст. 223 НК РФ). Уведомление о контролируемых иностранных компаниях, соответственно, подается в срок до 20 марта года, следующего за налоговым периодом, в котором признается такой доход.
Неправомерное непредставление уведомления о КИК за календарный год влечет за собой взыскание штрафа в размере 100 000 руб. по каждой контролируемой организации (п. 1 ст. 1296 НК РФ).
Если сумма неуплаченного дохода, подлежащая отражению у контролирующего лица в связи с участием в КИК, превышает 2,7 млн руб., контролирующее лицо может быть привлечено к уголовной ответственности в соответствии со ст. 198 Уголовного кодекса РФ.
В случае признания прибыли контролируемой компании доходом контролирующего лица соответствующие суммы необходимо отразить в налоговой декларации по форме № 3-НДФЛ, которая представляется в срок до 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. В соответствии с п. 5 ст. 2515 НК РФ с декларацией необходимо представить следующие переведенные на русский язык документы в отношении контролируемых компаний:
- финансовую отчетность за налоговый период, прибыль за который учтена при определении налоговой базы по налогу на прибыль физических лиц, либо иные документы (в случае отсутствия финансовой отчетности);
- аудиторское заключение по финансовой отчетности контролируемой компании за указанный период, если национальный закон устанавливает обязательное проведение аудита компаниями или когда аудит был проведен добровольно.
Амнистия капиталов
В соответствии со ст. 3 Закона № 140-ФЗ [3] физическое лицо в срок с 1 мая 2018 г. по 28 февраля 2019 г. вправе представить декларацию (далее — специальная декларация), содержащую в том числе сведения о наличии в собственности у такого лица акций (долей) иностранных компаний, а также сведения об участии в контролируемых иностранных компаниях, в отношении которых физическое лицо на дату представления декларации является контролирующим лицом.
Специальная декларация представляется в двух экземплярах в любой налоговый орган либо в центральный аппарат ФНС России (по выбору декларанта), каждый экземпляр должен быть подписан непосредственно декларантом (п. 4, 9 ст. 3 Закона № 140-ФЗ). Форма специальной декларации установлена Приложением 1 к Закону № 140-ФЗ, порядок заполнения содержится в Приложении 2.
Декларация может быть представлена в налоговый орган декларантом лично либо через уполномоченного представителя, действующего на основании нотариально заверенной доверенности (п. 2 ст. 3 Закона № 140-ФЗ).
Подача специальной декларации не освобождает декларанта от подачи уведомления об участии в иностранной организации и уведомления о контролируемых иностранных компаниях. Такие уведомления подаются в территориальный налоговый орган по месту жительства физического лица — декларанта.
Как следует из п. 31 ст. 2514 НК РФ, уведомление о контролируемых иностранных компаниях и (или) уведомление об участии в иностранных организациях не считаются представленными с нарушением срока подачи, если такие уведомления были представлены вместе со специальной декларацией.
[1] Доля косвенного участия определяется как произведение долей прямого участия первых двух организаций (иных лиц) в последовательности, а при наличии последующего участия — путем умножения получившегося произведения на долю следующего прямого участия в последовательности и каждого следующего получившегося произведения на каждую долю следующего прямого участия до последней организации в последовательности (п. 3 ст. 1052 НК РФ).
[2] Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. № 376-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций)».
[3] Федеральный закон от 8 июня 2015 г. № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».