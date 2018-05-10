Электронный журнал "Финансовые и бухгалтерские консультации". Май 2018

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Е.Н. Щербачева,

заместитель директора департамента развития

и стандартизации учетных процессов компании «ФБК»



Лимит остатка наличных денежных средств в компаниях с многоуровневой структурой



Может ли лимит остатка наличных денег в кассе обособленного подразделения утверждаться распорядительным документом по филиалу общества? В каком внутреннем документе общества необходимо предусмотреть возможность установления распорядительным документом по филиалу общества лимита остатка наличных денег в кассе обособленного подразделения?

Рассмотрим одну из таких ситуаций. В обществе созданы филиалы, но кроме филиалов у общества созданы и обособленные подразделения. По организационной структуре обособленные подразделения входят в соответствующие филиалы по их месторасположению (территориальному принципу).Обособленные подразделения отвечают за прием наличных денег у покупателей продукции и перевод их на счет, открытый юридическому лицу в банке.Расчетный счет в банке филиалом общества не открывается. Касса в администрации общества и администрациях филиалов общества отсутствует. Лимит остатка наличных денег в кассе обособленного подразделения устанавливается приказом по обществу.Кроме этого, в обществе имеются обособленные подразделения, в которых осуществляются прием и инкассация наличных денежных средств.Каждое обособленное подразделение привязано к одному из филиалов общества по территориальному признаку. В обществе издан приказ «О создании филиалов», в котором закреплены зоны ответственности за каждым филиалом с указанием субъектов Российской Федерации, входящих в зону ответственности каждого филиала. Также в штатной структуре указывается, в какой филиал входит то или иное структурное (обособленное) подразделение. Передача наличных денег из кассы одного обособленного подразделения в кассу другого разных филиалов общества не осуществляется.В обществе утверждено приказом генерального директора положение по учету кассовых операций в обществе.В такой ситуации весьма правомерно могут возникнуть следующие вопросы.Ответим на поставленные вопросы.В соответствии с п. 2 Указания Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (далее — Указание) юридическое лицо самостоятельно определяет лимит остатка наличных денег в соответствии с приложением к настоящему Указанию исходя из характера деятельности с учетом объемов поступлений или объемов выдач наличных денег.Подразделению юридического лица, по местонахождению которого оборудуется обособленное рабочее место (рабочие места) (далее — обособленное подразделение), сдающему наличные деньги на банковский счет, открытый юридическому лицу в банке, лимит остатка наличных денег устанавливается в порядке, предусмотренном Указанием для юридических лиц. Экземпляр распорядительного документа об установлении обособленному подразделению лимита остатка наличных денег направляется юридическим лицом обособленному подразделению в порядке, установленном юридическим лицом.В соответствии с п. 2 и 3 ст. 55 Гражданского кодекса РФ филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства. Филиалы не являются юридическими лицами; они наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом иВ соответствии с п. 4 ст. 5 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» руководители филиалов и представительств общества назначаются обществом и действуют на основании его доверенности. Филиалы и представительства общества. При этом ответственность за деятельность филиала и представительства общества несет создавшее их общество.Согласно п. 129 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» полномочия руководителя филиала (представительства) должны быть удостоверены доверенностью и не могут основываться лишь на указаниях, содержащихся в учредительных документах юридического лица, положении о филиале (представительстве) и т.п., либо явствовать из обстановки, в которой действует руководитель филиала. При разрешении спора, вытекающего из договора, подписанного руководителем филиала (представительства) без ссылки на то, что договор заключен от имени юридического лица и по его доверенности, следует выяснить, имелись ли у руководителя филиала (представительства) на момент подписания договора соответствующие полномочия. Сделки, совершенные руководителем филиала (представительства) при наличии таких полномочий, следует считать совершенными от имени юридического лица.Таким образом, на основании положений действующего законодательства можно сделать вывод, что филиал юридического лица вправе действовать от имени создавшего его юридического лица при наличии соответствующих полномочий, закрепленных документами юридического лица.В Указании не содержится запрет на установление лимита остатка наличных денег для обособленных подразделений распорядительным документом филиала, наделенного юридическим лицом соответствующими полномочиями.Таким образом, лимит остатка наличных денег в кассе обособленного подразделения может быть утвержден распорядительным документом по филиалу общества, если общество наделило руководство филиала полномочиями по установлению лимитов для обособленных подразделений.По смыслу приведенных положений гражданского законодательства основной документ, регулирующий деятельность филиала, — это положение о филиале. В этом документе должны содержаться основные положения деятельности филиала, порядок принятия решений руководителем филиала, цели и задачи создания такого обособленного подразделения. Положение о филиале утверждается органом юридического лица, к компетенции которого отнесено принятие указанного документа. Руководители филиалов действуют на основании доверенности юридического лица.Таким образом, полномочия руководства филиала по установлению лимитов для обособленных подразделений в обязательном порядке следует закрепить в положении о филиале, а также в доверенности руководителя филиала. Кроме того, целесообразно установить порядок определения лимитов для обособленных подразделений в положении по учету кассовых операций в обществе.При данных условиях лимит остатка наличных денежных средств для соответствующих обособленных подразделений может устанавливаться в приказе (распоряжении) по филиалу общества.Отметим, что в целях исключения споров с контролирующими органами при проведении проверок экземпляр (копия) распорядительного документа об установлении лимита остатка наличных денег должен храниться в обособленном подразделении.