Электронный журнал "Финансовые и бухгалтерские консультации". Февраль 2017

Статья номера

Д.И. Парамонов, адвокат «ФБК Право»

Приглашаем зарубежного специалиста: решение практических налоговых вопросов

Российский рынок труда по-прежнему открыт для иностранных специалистов, обладающих уникальными для нашей страны экспертными знаниями. В то же время, учитывая свойственную современному миру легкость перемещения трудовых ресурсов между государствами, российский работодатель может столкнуться с целым ворохом юридических и налоговых вопросов, которые ему необходимо будет решить при приглашении иностранного работника.

Разберем часть вопросов на следующем примере. Предположим, российская компания (далее — Бюро) занимается разработкой дизайна проектов частного жилья. В качестве дизайнера она намеревается пригласить в Россию на срок более одного года гражданина Японии, который в настоящий момент является налоговым резидентом Италии (далее — Дизайнер). В Италии он работает как частный предприниматель.

Предполагается, что вознаграждение Дизайнера не будет фиксированным, но будет зависеть от объема конкретного проекта, в который он вовлечен.

Перед Бюро стоит задача оформить отношения с Дизайнером, но каким образом? Это может быть, например, трудовой договор с высококвалифицированным специалистом (ВКС) либо гражданско-правовой договор с физическим лицом, зарегистрированным в России в качестве индивидуального предпринимателя (ИП).

Окончательное решение зависит от совокупности применения многочисленных аспектов российского налогового и миграционного законодательства при найме Дизайнера на работу в качестве ВКС либо заключении договора с ним как с ИП: оформление разрешения на работу, вид визы, налоги и страховые взносы, применение специальных налоговых режимов, влияние статуса Дизайнера как резидента Италии на его иностранные налоговые обязательства, сохранение статуса резидента, вопросы избежания двойного налогообложения и т.д.

Рассмотрим все важные аспекты последовательно.





Вопросы, касающиеся российского законодательства

Требования миграционного законодательства при найме Дизайнера на работу в качестве ВКС

Общие вопросы миграционного законодательства. Основными нормативными правовыми актами РФ, регулирующими особенности трудовой деятельности иностранных граждан в России, являются Трудовой кодекс РФ, в частности глава 501, и Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее — Закон № 115-ФЗ).

Отличия ВКС от других иностранных работников следуют из п. 1 ст. 132 Закона № 115-ФЗ и заключаются:

· в уровне квалификации — уровень квалификации иностранного гражданина, которого планируется привлечь к трудовой деятельности в качестве ВКС, определяется работодателем или заказчиком услуг самостоятельно. Связанные с результатами этой оценки риски несет работодатель (заказчик услуг) (п. 3 ст. 132 Закона № 115-ФЗ);

· размере заработной платы (вознаграждения) — заработная плата (вознаграждение) иностранного гражданина должна составлять 167 000 руб. и более из расчета за один календарный месяц (абз. 3 п. 1 ст. 132 Закона № 115-ФЗ).

Таким образом, договор с ВКС должен содержать указание на размер заработной платы в размере 167 000 руб. из расчета за один календарный месяц.

Получение разрешения на работу. Работодатели или заказчики работ (услуг) имеют право привлекать и использовать иностранных работников при наличии соответствующего разрешения, а иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность, если он достиг возраста 18 лет, при наличии разрешения на работу (для иностранных граждан, прибывающих в Россию в визовом порядке) (п. 4 ст. 13, абз. 16 п. 1 ст. 2 Закона № 115-ФЗ).

Перечень документов, необходимых для получения разрешения на работу, установлен п. 6 ст. 132 Закона № 115-ФЗ, п. 37 Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства [1] (далее — Административный регламент).

Среди прочего для целей получения разрешения на работу для ВКС необходимо выполнить следующие требования:

· у иностранного гражданина должен иметься действующий на территории России полис медицинского страхования (следует из п. 14 ст. 132 Закона № 115-ФЗ);

· срок действия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, должен заканчиваться не ранее года со дня подачи заявления о выдаче разрешения на работу (п. 52 Административного регламента).

Разрешение на работу выдается ВКС на срок действия заключенного им трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с привлекающим его работодателем или заказчиком работ (услуг), но не более чем на три года (п. 12 ст. 132 Закона № 115-ФЗ).

Соответственно, трудовой или гражданско-правовой договор должен устанавливать конкретный срок его действия, но не более трех лет.

Уведомление о заключении трудового (гражданско-правового) договора с иностранным гражданином. Работодатели и заказчики работ (услуг), привлекающие к трудовой деятельности иностранного гражданина, обязаны уведомлять территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции в субъекте РФ, на территории которого работает такой гражданин, о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг).

Срок уведомления — не позднее трех рабочих дней с даты заключения соответствующего договора (абз. 1 п. 8 ст. 13 Закона № 115-ФЗ). Формы и порядок подачи уведомления устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции (абз. 3 п. 8 ст. 13 Закона № 115-ФЗ). В настоящее время применяются формы и порядок уведомления, установленные приказом № 147 [2].

Получение деловой визы. Разрешение на работу иностранный гражданин получает лично (п. 150 Административного регламента).

Для въезда на территорию России для целей получения разрешения на работу иностранному работнику может быть оформлена деловая виза. Она оформляется на основании письменного предложения работодателя (заказчика работ, услуг) о въезде. На основании предложения дипломатическое представительство или консульство выдает иностранному гражданину обыкновенную деловую визу сроком действия до 30 суток (абз. 1 п. 23 ст. 132 Закона № 115-ФЗ).

Если у иностранного работника уже имеется действующая виза (например, туристическая), получать деловую визу не обязательно.

Получение многократной обыкновенной рабочей визы. В целях осуществления трудовой деятельности на срок действия трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) иностранному гражданину, въезжающему в РФ, выдается обыкновенная рабочая виза (ч. 7 ст. 256 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»).

Иными словами, отличие деловой визы от многократной обыкновенной рабочей заключается в цели ее выдачи и сроке действия:

Деловая виза Многократная обыкновенная рабочая виза Цель выдачи Участие в переговорах с работодателем, получение разрешения на работу Осуществление трудовой деятельности Срок действия До 30 дней Срок действия трудового или гражданско-правового договора, но не более чем три года со дня въезда в РФ

Если на момент удовлетворения ходатайства работодателя (заказчика работ, услуг) о привлечении ВКС у иностранного гражданина имеется обыкновенная деловая виза, то она аннулируется и одновременно иностранному гражданину оформляется многократная обыкновенная рабочая виза на срок действия трудового договора (гражданско-правового договора на выполнение работ или оказание услуг), но не более чем на три года со дня въезда данного гражданина в РФ (п. 25 ст. 132 Закона № 115-ФЗ).

Если деловая виза иностранному гражданину не выдавалась, многократная обыкновенная рабочая виза оформляется в общем порядке.

Постановка на миграционный учет по месту пребывания. При въезде на территорию России иностранные граждане подлежат постановке на учет по месту пребывания в порядке, установленном ст. 20, 22 Федерального закона от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (далее — Закон № 109-ФЗ).

По общему правилу обязанность по постановке на учет лежит на работодателе как принимающей стороне, что следует из п. 7 ч. 1 ст. 2 Закона № 109-ФЗ. Уведомить орган миграционного учета о прибытии иностранного гражданина в место пребывания необходимо не позднее семи рабочих дней со дня его прибытия (п. 1, 2 ч. 3 ст. 20 Закона № 109-ФЗ).

Иностранные граждане, имеющие статус ВКС, вправе не вставать на миграционный учет по месту пребывания в течение 90 дней со дня их въезда на территорию РФ. По истечении указанного срока действия, необходимые для их постановки на миграционный учет по месту пребывания, должны быть выполнены в срок, не превышающий семи рабочих дней (п. 41 ст. 20 Закона № 109-ФЗ).

Уведомление о выплате ВКС заработной платы (вознаграждения) в установленном законодательством размере. Работодатели и заказчики работ (услуг), привлекающие к трудовой деятельности ВКС, обязаны ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, уведомлять федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции или его уполномоченный территориальный орган об исполнении обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) ВКС.

Форма и порядок подачи такого уведомления устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в сфере миграции (абз. 1 п. 13 ст. 132 Закона № 115-ФЗ). В настоящее время применяются формы, утвержденные приказом № 147:

· форма уведомления об исполнении работодателями и заказчиками работ (услуг) обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) иностранному гражданину — высококвалифицированному специалисту (Приложение № 7 к приказу № 147);

· Порядок представления работодателями и заказчиками работ (услуг) уведомлений об исполнении обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) высококвалифицированным специалистам (далее — Порядок представления уведомлений по выплатам ВКС) (Приложение № 22 к приказу № 147).

Таким образом, для найма Дизайнера в качестве ВКС необходимо соблюсти следующие требования действующего миграционного законодательства России:

· получить разрешение на работу;

· уведомить территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции о заключении трудового договора с иностранным гражданином;

· получить деловую визу (если на момент въезда иностранного гражданина на территорию России у иностранного гражданина отсутствует иная виза в Россию);

· получить многократную обыкновенную рабочую визу;

· поставить иностранного гражданина на миграционный учет по месту пребывания;

· уведомить федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции о выплате ВКС заработной платы (вознаграждения) в установленном законодательством размере.

Риски, связанные с реализацией этой модели сотрудничества. В случае заключения с иностранным гражданином трудового договора к отношениям между Бюро и Дизайнером будут в полной мере применяться положения трудового законодательства, в частности:

· Дизайнеру необходимо будет предоставлять все гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством (в том числе отпуска, больничные и т.д.);

· выплачивать Дизайнеру заработную плату будет необходимо два раза в месяц в порядке, установленном ст. 136 ТК РФ.

Принимая во внимание риски, связанные с применением трудового законодательства, стоит рассмотреть возможность заключения с иностранным гражданином гражданско-правового договора и оформления его в качестве ВКС.

В случае заключения гражданско-правового договора описанные ранее требования миграционного законодательства будут в равной степени применимы к отношениям между Бюро и Дизайнером. Вместе с тем для соблюдения требований миграционного законодательства и получения разрешения на работу необходимо, чтобы как трудовой, так и гражданско-правовой договор содержали следующие условия:

· условие о заработной плате (вознаграждении) иностранного гражданина в размере минимум 167 000 руб. из расчета за один календарный месяц;

· условие о конкретном сроке договора (не более трех лет).

Иными словами, договор с иностранным гражданином не может быть заключен на срок «до окончания проекта», конкретный срок договора должен указываться при заключении договора.

В связи с этим в случае необходимости прекращения договора до истечения указанного в нем срока договор можно будет расторгнуть только по общим основаниям (в зависимости от вида заключенного договора).

По общему правилу гражданско-правовой договор (договор оказания услуг) может быть расторгнут по инициативе любой из сторон в любое время с уведомлением другой стороны. В то время как перечень оснований для прекращения трудового договора носит закрытый характер и не предусматривает расторжения трудового договора по инициативе работодателя без наличия соответствующих оснований (см. ст. 4, 50, 782 Гражданского кодекса РФ, ст. 77 ТК РФ).

Таким образом, перечень оснований для расторжения гражданско-правового договора шире, чем перечень оснований для расторжения трудового договора.

В рассматриваемом примере заключение гражданско-правового договора имеет следующие преимущества перед заключением трудового договора:

· у Бюро не возникает обязанности предоставлять иностранному гражданину гарантии, предусмотренные трудовым законодательством России;

· порядок выплаты вознаграждения иностранному гражданину менее регламентирован законодательством и может быть в большей степени конкретизирован Бюро и Дизайнером в договорном порядке;

· существует возможность расторжения договора до истечения его срока действия.

Однако следует иметь в виду, что в случае заключения гражданско-правового договора нельзя исключать риск его переквалификации в договор трудовой.

Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается (ч. 2 ст. 15 ТК РФ).

Если государственная инспекция труда или суд установят, что договор гражданско-правового характера фактически регулирует трудовые отношения между работником и работодателем, то к таким отношениям должны применяться положения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, т.е. гражданско-правовой договор может быть переквалифицирован в трудовой договор (ч. 4 ст. 11, ст. 191 ТК РФ, п. 8 Постановления Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 г. № 2). В этом случае исполнитель по гражданско-правовому договору признается работником, имеющим право на гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством.

Требования миграционного законодательства при регистрации Дизайнера в качестве ИП на территории России

Общие условия регистрации иностранного гражданина в качестве ИП. Иностранный гражданин имеет право зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, если он временно или постоянно проживает на территории России. Данный вывод следует из подп. «е» п. 1 ст. 221 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ст. 6 Закона № 115-ФЗ и подтверждается неофициальными разъяснениями государственных органов [3].

Иными словами, иностранный гражданин может получить статус индивидуального предпринимателя, если он имеет разрешение на временное проживание или вид на жительство.

Риски, связанные с реализацией этой модели сотрудничества. Процедура получения разрешения на временное проживание является продолжительной и трудозатратной, поскольку:

· решение о выдаче разрешения на временное проживание рассматривается в течение шести месяцев с момента подачи соответствующего заявления (п. 4 ст. 6 Закона № 115-ФЗ);

· перечень документов, необходимых для получения разрешения на временное проживание, довольно обширен (утвержден приказом ФМС России от 22 апреля 2013 г. № 214).

Среди прочего для получения разрешения на временное проживание иностранному гражданину по общему правилу необходимо подтвердить знание русского языка. Исключения из этого правила установлены п. 5 ст. 151 Закона № 115-ФЗ, но они неприменимы в нашем примере.













[1] - Утвержден приказом ФМС России от 30 октября 2014 г. № 589.



[2] - Приказ ФМС России от 28 июня 2010 г. № 147 «О формах и порядке уведомления Федеральной миграционной службы об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности на территории Российской Федерации».



[3] - Вопрос: ...Одним из документов, представляемых для государственной регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства в качестве индивидуального предпринимателя, является документ, подтверждающий право данного гражданина или лица временно проживать в РФ. Какому образцу должен соответствовать указанный документ? (Консультация эксперта, ФНС России, 27.04.2009); Вопрос: Требуется ли разрешение на работу визовому иностранному гражданину, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя? (Консультация эксперта, Минтруд России, 11.04.2016).

