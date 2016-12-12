Электронный журнал "Финансовые и бухгалтерские консультации". Декабрь 2016
Электронный журнал «Финансовые и бухгалтерские консультации»
Декабрь 2016Читать PDF
Содержание
АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ
О проекте ФСБУ «Основные средства»
Т.А. Разживина
ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
Новости законодательства / Общие вопросы налогообложения / Уплата и возврат налогов и сборов / Налог на добавленную стоимость / Налог на прибыль организаций / Специальные налоговые режимы / Прочие налоги и сборы / Страховые взносы / Налоговый контроль / Ответственность / Отчетность / Гражданское законодательство / Недвижимость / Строительство / Валютное законодательство / Ценные бумаги / Финансовый рынок / Хозяйственная деятельность / Антимонопольное законодательство / Трудовое и миграционное законодательство / Банковское законодательство
КОРПОРАТИВНЫЙ ЮРИСТ
Представительские расходы: гражданские, административные и уголовные риски
А.А. Суворова, А.А. Ермоленко (статья номера см.ниже)
СЛОЖНЫЙ СЛУЧАЙ. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Расходы на проведение фуршета и налог на прибыль
Ю.М. Лермонтов
НОВОСТИ КОМПАНИИ «ФБК»
Исследования ФБК / Конференции / Наши события
УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ ЗА 2016 ГОД
Указатель статей, опубликованных в журнале за 2016 год
О проекте ФСБУ «Основные средства»
Т.А. Разживина
ОБЗОР НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
Новости законодательства / Общие вопросы налогообложения / Уплата и возврат налогов и сборов / Налог на добавленную стоимость / Налог на прибыль организаций / Специальные налоговые режимы / Прочие налоги и сборы / Страховые взносы / Налоговый контроль / Ответственность / Отчетность / Гражданское законодательство / Недвижимость / Строительство / Валютное законодательство / Ценные бумаги / Финансовый рынок / Хозяйственная деятельность / Антимонопольное законодательство / Трудовое и миграционное законодательство / Банковское законодательство
КОРПОРАТИВНЫЙ ЮРИСТ
Представительские расходы: гражданские, административные и уголовные риски
А.А. Суворова, А.А. Ермоленко (статья номера см.ниже)
СЛОЖНЫЙ СЛУЧАЙ. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Расходы на проведение фуршета и налог на прибыль
Ю.М. Лермонтов
НОВОСТИ КОМПАНИИ «ФБК»
Исследования ФБК / Конференции / Наши события
УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ ЗА 2016 ГОД
Указатель статей, опубликованных в журнале за 2016 год
Статья номера
А.А. Суворова,
юрист «ФБК Право»
А.А. Ермоленко,
ведущий юрисконсульт «ФБК Право»
юрист «ФБК Право»
А.А. Ермоленко,
ведущий юрисконсульт «ФБК Право»
Представительские расходы: гражданские, административные и уголовные риски
В рамках развития бизнеса и поддержания деловых связей с клиентами многие компании организуют различного рода рекламно-представительские мероприятия для клиентов как в России, так и за ее пределами. Для проведения таких мероприятий компании проводят и оплачивают ужины с клиентами, покрывают расходы клиентов на такси, иные развлечения, производят оплату перелета клиентов на представительские мероприятия в другие города или страны и их проживания там. Все подобные расходы обычно оформляются как представительские. В то же время не многие компании задаются вопросом, какие гражданские, административные и уголовные риски возникают в связи с осуществлением представительских расходов.
Гражданско-правовые риски несения представительских расходов
В соответствии с п. 1 ст. 9 Гражданского кодекса РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права, которые согласно п. 1 ст. 8 ГК РФ возникают из договоров и иных сделок, в том числе и не предусмотренных законом, а также вследствие иных действий граждан и юридических лиц. При этом осуществление гражданских прав не должно быть недобросовестным, с намерением причинить вред другому лицу, в обход закона с противоправной целью (ст. 10 ГК РФ).
В силу п. 1 ст. 49 ГК РФ коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
Полагаем, что организация клиентских мероприятий, направленных на продвижение деятельности компании, в той мере, в которой это не противоречит закону, не выходит за пределы допускаемого законом осуществления компанией гражданских прав.
Поскольку оплата питания, развлечений, проживания и перелета клиентов в рамках рекламно-представительских мероприятий происходит на безвозмездной основе, отношения, возникающие в связи с бесплатным предоставлением благ клиентам, регулируются нормами главы 32 ГК РФ о договоре дарения.
В соответствии с п. 1 ст. 572 ГК РФ по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом.
С точки зрения гражданского законодательства проведение бесплатных мероприятий компанией может рассматриваться как заключение сделок дарения путем фактической передачи вещей (например, билетов на самолет) или оплаты компанией за клиентов номеров в отеле и принятия этих вещей или проживания одаряемыми (клиентами, участвующими в мероприятии), поскольку указанные действия являются конклюдентными и свидетельствуют о заключении договора дарения.
Согласно п. 1 ст. 575 ГК РФ не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 3000 руб., в отношениях между коммерческими организациями.
Таким образом, с формальной точки зрения несение компанией расходов клиентов может быть рассмотрено как дарение между юридическими лицами, запрещенное гражданским законодательством.
В то же время согласно правовой позиции Президиума ВАС РФ [1] квалифицирующим признаком дарения является намерение юридического лица одарить своего контрагента.
Суд сформулировал правовую позицию о том, что прощение долга является дарением, только если судом будет установлено намерение кредитора освободить должника от обязанности по уплате долга в качестве дара. Об отсутствии намерения кредитора одарить должника может свидетельствовать, в частности, взаимосвязь между прощением долга и получением кредитором имущественной выгоды по какому-либо обязательству между теми же лицами.
Изучив отношения сторон, суд установил, что целью совершения сделки прощения долга являлось обеспечение возврата суммы задолженности в непрощенной части без обращения в суд, то есть у кредитора отсутствовало намерение одарить должника.
Таким образом, в рассматриваемой ситуации риск можно оценить как невысокий в связи с тем, что у компании, несущей представительские расходы, отсутствует намерение одарить клиентов. Организовывая мероприятия и приглашая на них клиентов, компания имеет целью рекламу своей деятельности, производимой и реализуемой продукции, а следовательно, поддержание и развитие договорных отношений.
Риски привлечения к уголовной ответственности
С точки зрения уголовного законодательства несение рассматриваемых расходов при определенных обстоятельствах может быть квалифицировано как коммерческий подкуп.
Положения законодательства
В соответствии с ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса РФ незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением образуют состав преступления — коммерческий подкуп.
В качестве санкции за совершение коммерческого подкупа предусматривается штраф в размере от 10-кратной до 50-кратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Незаконное получение денежных средств или иных имущественных прав при таких же признаках также является коммерческим подкупом согласно ч. 3 ст. 204 УК РФ, однако с учетом описанной ситуации полагаем целесообразным анализ только состава преступления, связанного со стороной коммерческого подкупа, совершающей передачу материальных ценностей.
Исходя из приведенной нормы квалифицирующими признаками коммерческого подкупа являются следующие.
1. Субъект преступления — лицо, которое осуществляет коммерческий подкуп.
Уголовным кодексом РФ особых требований к лицу, которое совершает дачу коммерческого подкупа, т.е. субъекту преступления по ч. 1 ст. 204 УК РФ, не предусмотрено. В Российской Федерации к уголовной ответственности могут быть привлечены только физические лица, по общему правилу достигшие возраста 16 лет.
Таким образом, с формальной точки зрения за совершение передачи коммерческого подкупа к уголовной ответственности могут быть привлечены сотрудники компании.
2. Получатель коммерческого подкупа — лицо, которое выполняет управленческие функции в коммерческой или иной организации и которому передаются материальные ценности или оказываются услуги.
Исходя из разъяснений, приведенных в п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий», получателями коммерческого подкупа считаются лица, осуществляющие деятельность как в коммерческих, так и в некоммерческих организациях.
В силу примечания 2 к ст. 204 УК РФ и примечания 1 к ст. 201 УК РФ выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.
Анализ судебной практики показал, что такими лицами зачастую признаются не только руководители компаний, но и иные лица, в полномочия которых входит принятие решений по тем или иным вопросам, которые могут интересовать лицо, совершающее подкуп. На практике суды признают коммерческим подкупом передачу предмета подкупа директорам компаний, начальникам отделов, руководителям проектов.
Важно отметить, что согласно п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» (далее — Постановление ВС РФ № 24) уголовное преследование за коммерческий подкуп, совершенный лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, может осуществляться лишь по заявлению либо с согласия руководителя данной организации.
Если незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе получено руководителем такой коммерческой организации, то его уголовное преследование осуществляется по заявлению или с согласия органа управления организации, в компетенцию которого входит избрание или назначение этого руководителя.
В то же время из данного правила есть исключения. Так, уголовное преследование осуществляется на общих основаниях компетентными государственными органами, если в результате коммерческого подкупа причинен вред интересам иных организаций либо интересам граждан, общества или государства (п. 31 Постановления ВС РФ № 24). К таким случаям, в частности, относится передача коммерческого подкупа сотрудникам компаний с государственным участием.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ Определением от 27 сентября 2006 г. № 6-ДП06-15 отменила судебные акты и вернула дело на новое рассмотрение, указав, что нижестоящими судами неверно установлено, что уголовное преследование могло вестись только по заявлению руководителей коммерческой организации. Суды не учли, что причинение вреда исключительно интересам коммерческой организации является небесспорным, так как эта организация входит в состав крупной компании, около 40% акций которой принадлежит государству.
В случае причинения вреда организации с государственным участием, безусловно, затронуты и интересы государства. Это обстоятельство, по мнению ВС РФ, также свидетельствует о том, что отсутствие заявления либо согласия руководителя организации в данном случае не является препятствием для возбуждения уголовного дела.
Кроме того, необходимо отметить, что совершение аналогичных действий по отношению к должностным лицам государственных органов, органов местного самоуправления, государственных или муниципальных учреждений, государственных корпораций квалифицируется в соответствии со ст. 291 УК РФ как дача взятки.
Дача взятки наказывается штрафом в размере до 500 000 руб., или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от 5-кратной до 30-кратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от 5-кратной до 10-кратной суммы взятки или без такового.
3. Предметом коммерческого подкупа могут быть деньги, ценные бумаги, иное имущество, имущественные права, услуги имущественного характера.
Согласно п. 9 Постановления ВС РФ № 24 под незаконным оказанием услуг имущественного характера следует понимать предоставление любых имущественных выгод, в том числе освобождение от имущественных обязательств (например, предоставление кредита с заниженной процентной ставкой за пользование им, бесплатных либо по заниженной стоимости туристических путевок, оплата или проведение ремонта квартиры, строительство дачи, передача имущества, в частности автотранспорта, для его временного использования, прощение долга или исполнение обязательств перед другими лицами).
При этом коммерческий подкуп, когда его предметом является предоставление услуг имущественного характера, считается совершенным с начала предоставления таких услуг с согласия подкупаемого лица (п. 11 Постановления ВС РФ № 24). Учитывая пример, приведенный в п. 11 Постановления ВС РФ № 24, согласно которому коммерческий подкуп можно считать совершенным с начала проведения ремонтных работ по заведомо заниженной стоимости, можно сделать вывод, что в случае освобождения от оплаты поездки в иностранные государства моментом совершения коммерческого подкупа будет начало поездки.
4. Преступлением признаются действия по передаче предмета коммерческого подкупа.
Согласно ч. 1 ст. 204 УК РФ коммерческий подкуп осуществляется посредством непосредственной передачи предмета подкупа.
При этом преступление будет считаться оконченным с момента получения лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, хотя бы части передаваемых ему ценностей (например, с момента передачи их лично, зачисления с согласия лица на счет, владельцем которого оно является). При этом не имеет значения, получили ли указанные лица реальную возможность пользоваться или распоряжаться переданными им ценностями по своему усмотрению (п. 10 Постановления ВС РФ № 24).
Действия по предложению или обещанию коммерческого подкупа не образуют состав преступления. Это было отмечено в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2012 года (утв. Президиумом ВС РФ 10 апреля 2013 г.): «…в рассматриваемой ситуации действия физического лица, выразившиеся в обещании должностному лицу передать ему от имени или в интересах юридического лица определенное имущество, не являются деянием, преследуемым в уголовном порядке».
Если лицо, которому предоставляются услуги или передаются материальные ценности, отказалось принять предмет коммерческого подкупа, то действия дающего лица должны квалифицироваться как покушение на совершение коммерческого подкупа (п. 12 Постановления ВС РФ № 24). Так, если лицо не воспользовалось предлагаемыми билетами на самолет, то, вероятно, имеет место покушение на подкуп [2].
5. Коммерческий подкуп осуществляется с целью совершения действий (бездействия) в интересах дающего.
Действия подпадают под признаки ст. 204 УК РФ, когда влекут за собой совершение каких-то действий (бездействия) в интересах дающего. Иными словами, совершение действий должно быть обусловлено получением предмета коммерческого подкупа.
Под интересами дающего следует понимать как законные, так и незаконные интересы самого передающего вознаграждение, организации или лиц, которых он представляет.
Так, Апелляционным постановлением Верховного суда Республики Башкортостан от 26 января 2016 г. был оставлен без изменения приговор за коммерческий подкуп, выразившийся в передаче денежных средств начальнику безопасности общества за действия по снятию ограничений разблокировки расчетного счета компании, в интересах которой действовал дающий.
Постановлением Курганского городского суда по делу № 1-835/15 было признано совершение коммерческого подкупа руководителя проектов общества за действия по способствованию дальнейшему продолжению договорных отношений между обществом и компанией, которую представлял дающий подкуп, в том числе за способствование беспрепятственной приемке и оплате поставленной продукции.
Приговором Советского районного суда г. Красноярска был признан виновным в совершении коммерческого подкупа директор компании, неоднократно передававший деньги начальнику железнодорожной станции за оказание им содействия и покровительства компании в осуществлении коммерческой деятельности, организации беспрепятственной и своевременной подачи вагонов с грузом, поступающих в адрес компании.
Таким образом, с учетом приведенных квалифицирующих признаков коммерческого подкупа полагаем, что действия директора компании и (или) его сотрудников с формальной точки зрения могут быть квалифицированы как коммерческий подкуп при следующих условиях:
- если клиенты, которых компания приглашает на мероприятия, представляют коммерческие или некоммерческие организации и выполняют в них управленческие, организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции. При этом важно, чтобы от их решений или действий могли измениться отношения с компанией и организациями, которые они представляют;
- если клиентам передаются деньги и иное имущество, оказываются услуги имущественного характера, в том числе безвозмездно предоставляются билеты на самолет, оплачивается проживание в иностранном государстве;
- если такая передача обусловливает совершение клиентами действий в отношении компании, например заключение выгодного контракта.
Анализ судебной практики
В ходе анализа судебной практики судебных актов по аналогичным или сходным ситуациям выявлено не было.
По нашему мнению, риски привлечения сотрудников компании к уголовной ответственности за коммерческий подкуп в рассматриваемой ситуации не должны оцениваться как высокие. Такие мероприятия выгодны для обеих сторон, а действия, например, по установлению договорных отношений не наносят вреда интересам организаций, которые представляют клиенты.
Полагаем, зачастую именно этим можно объяснить отсутствие практики по аналогичным ситуациям: организации клиентов не обращаются с заявлениями о совершении преступления.
Доктринальное толкование
В доктрине уголовного права анализировалась практика коммерческих и иных организаций по проведению различного рода рекламно-представительских мероприятий, связанных со значительными затратами на обслуживание их участников: презентаций, выставок-продаж, ярмарок, поездок с деловыми целями, семинаров и т.д.
При этом исследователями [3] высказывается мнение, что участие в такого рода мероприятиях управленцев организаций, связанных с их организаторами деловыми связями, нельзя рассматривать как средство коммерческого подкупа.
Таким образом, несение расходов клиентов с формальной точки зрения при определенных условиях может быть квалифицировано как коммерческий подкуп. Вместе с тем, по нашему мнению, данный риск минимизирован отсутствием прямой зависимости между несением расходов клиентов и заключением выгодных контрактов, отсутствием причинения вреда интересам граждан, компании или государства (при условии, что клиенты не являются компаниями с государственным участием), а также отсутствием релевантной отрицательной судебной практики.
Если же компания оплачивает расходы должностных лиц государственных органов или государственных корпораций, такое деяние может быть квалифицировано как дача взятки, что образует состав самостоятельного преступления.
Риски привлечения к административной ответственности
Поскольку юридические лица в Российской Федерации не могут быть привлечены к уголовной ответственности, для них ответственность за коррупционные правонарушения предусмотрена Кодексом РФ об административных правонарушениях.
Положения законодательства
Согласно ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ административными правонарушениями признаются незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации действия (бездействия), связанного с занимаемым ими служебным положением.
Санкция за правонарушение по ст. 19.28 КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до 3-кратной суммы денежных средств (стоимости иного имущества, услуг имущественного характера и т.д.), но не менее 1 млн руб. с конфискацией передаваемых денежных средств (иного имущества).
Квалифицирующими признаками правонарушения являются следующие.
1. Субъект правонарушения — юридическое лицо, от имени или в интересах которого осуществлялось незаконное вознаграждение.
Отметим, что на практике привлечение юридического лица к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ сопутствует привлечению физического лица к уголовной ответственности по ст. 204 УК РФ (или за иное коррупционное преступление, например по ст. 291 УК РФ).
Согласно разъяснениям ВС РФ, представленным в Обзоре судебной практики за четвертый квартал 2012 года, применение к юридическому лицу мер ответственности за коррупционное правонарушение не освобождает от ответственности за данное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за это правонарушение юридическое лицо.
2. Получатель вознаграждения — лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации.
Лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации, для целей ст. 19.28 КоАП РФ должны определяться так же, как и для целей ст. 204 УК РФ о коммерческом подкупе (примечание 2 к ст. 19.28 КоАП РФ, примечание 2 к ст. 204 УК РФ).
В отличие от УК РФ норма ст. 19.28 КоАП РФ также охватывает вознаграждение должностных лиц, иностранных должностных лиц либо должностных лиц публичной международной организации.
3. Предмет незаконного вознаграждения по ст. 19.28 КоАП РФ.
Предметом незаконного вознаграждения, так же как и предметом коммерческого подкупа, являются деньги, ценные бумаги, иное имущество, услуги имущественного характера, имущественные права.
4. Действия, признаваемые правонарушением.
Согласно ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ незаконным вознаграждением от имени юридического лица являются действия по передаче, предложению или обещанию предмета незаконного вознаграждения. Исходя из этого, диспозиция ст. 19.28 КоАП РФ шире, чем ст. 204 УК РФ, так как предусматривает ответственность не только за передачу, но и за предложение и обещание.
Как было разъяснено Методическими рекомендациями по ст. 19.28 КоАП РФ Генеральной прокуратуры РФ [4], в Кодексе не предусмотрено такое понятие, как «покушение на правонарушение». В связи с этим наличие или отсутствие негативных последствий не имеет значения применительно к правонарушению, предусмотренному ст. 19.28 КоАП РФ, поскольку состав рассматриваемого правонарушения является оконченным с момента совершения неправомерных действий.
5. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица осуществляется с целью совершения действий (бездействия) в интересах этого юридического лица.
Толкование этого признака должно осуществляться аналогично такому же признаку коммерческого подкупа, следовательно, также совершение действий должно быть обусловлено получением предмета незаконного вознаграждения.
Анализ судебной практики подтверждает данный вывод.
Постановлением Свердловского областного суда от 19 августа 2015 г. № 4а-731/2015 было оставлено без изменения постановление мирового судьи о назначении ООО административного наказания по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ. Общество было признано виновным в незаконном вознаграждении руководителя проекта другого общества за действия, связанные с занимаемым им служебным положением, выразившиеся в способствовании дальнейшего продолжения договорных отношений между организациями.
Томский областной суд Постановлением от 19 июня 2015 г. № 4а-259/2015 признал законным постановление мирового судьи о привлечении ООО к административной ответственности. Правонарушение по ст. 19.28 КоАП РФ выразилось в том, что директор ООО передал денежные средства заместителю генерального директора другой компании за обеспечение коммерческих интересов ООО при покупке у этой компании лома и отходов черных металлов, а именно пролонгацию договора, заключенного между ООО и компанией.
Постановлением мирового судьи судебного района «Индустриальный район г. Хабаровска» от 27 августа 2015 г. по делу № 5-580/9-2015 ООО было привлечено к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ. Как незаконное вознаграждение от имени юридического лица были квалифицированы действия ООО по обещанию передачи денежных средств заместителю начальника отдела оборудования и комплектации ОАО ААК за обеспечение ООО заявками на поставку оборудования, согласование спецификаций по контракту между организациями на более выгодных условиях, обеспечение отсутствия препятствий при принятии поставленного оборудования.
С учетом названных признаков административного правонарушения по ст. 19.28 КоАП РФ полагаем, что выводы относительно применения этих критериев к ситуациям несения компанией представительских расходов должны быть аналогичны выводам о возможности привлечения сотрудников компании к уголовной ответственности.
Судебная практика
В ходе анализа судебной практики судебных актов по аналогичным ситуациям выявлено не было, что минимизирует риск привлечения компании к административной ответственности.
Таким образом, действия компании по организации мероприятий для клиентов при определенных обстоятельствах с формальной точки зрения могут быть квалифицированы как незаконное вознаграждение от имени юридического лица и повлечь за собой наложение административной ответственности на компанию. Однако судебной практики по аналогичным ситуациям выявлено не было, в связи с чем риск привлечения к административной ответственности не должен оцениваться как высокий.
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1. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21 декабря 2005 г. № 104 «Обзор практики применения арбитражными судами норм Гражданского кодекса РФ о некоторых основаниях прекращения обязательств».
2. В соответствии с п. 4 ст. 66 УК РФ срок и размер за покушение на преступление не могут превышать ¾ максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного УК РФ за оконченное преступление.
3. Научно-практическое пособие по применению УК РФ / Под ред. В.М. Лебедева. М., 2005. С. 475 (автор — В.И. Радченко).
4. Письмо Генпрокуратуры России от 16 февраля 2015 г. № 86-242-2014/Нд4167-15 «Методические рекомендации об организации взаимодействия контрольно-надзорных органов, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и органов следствия с органами прокуратуры при выявлении признаков правонарушений, предусмотренных статьей 19.28 КоАП РФ, и при расследовании дел об административных правонарушениях указанной категории».