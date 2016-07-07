Журнал ФБК

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“Грант Торнтон” относится к бренду, под которым фирмы-члены Грант Торнтон предоставляют аудиторские, налоговые и консультационные услуги клиентам, и/или к одной или более фирмам-членам, в зависимости от контекста. ФБК является фирмой-членом Грант Торнтон Интернешнл Лтд (ГТИЛ). ГТИЛ и фирмы-члены не образуют международного партнерства. ГТИЛ и каждая фирма-член являются самостоятельным юридическим лицом. Услуги предоставляются фирмами-членами сети. ГТИЛ не предоставляет услуги клиентам. ГТИЛ и ее фирмы-члены не являются агентами друг друга, не несут обязательств друг перед другом, а также не отвечают за действия или бездействия других фирм-членов.